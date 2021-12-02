"Газпрому" предрекли новые проблемы с Молдавией

Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед «Газпромом» в 30-40 миллионов долларов, решение необходимо искать уже сейчас. Об этом сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, Власти Молдавии в ноябре одобрили поправки в государственный бюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, который получили в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов предполагал, что в будущем кризис неплатежей может возникнуть снова.

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"Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и «Молдовгаз» уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у "Газпрома" в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, которые уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30-40 миллионов долларов", - подчеркнул Ионицэ.

Специалист добавил, что проблема несвоевременной оплаты за газ происходила каждый год, однако Молдавии удавалось справляться с ее урегулированием. При этом в 2021 году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей.

"Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30-40 миллионов долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать", - добавил эксперт.

По его словам, кабмин не может снова выделять средства из бюджета, чтобы разобраться с кризисом, а потому решение должно быть найдено компанией "Молдовагаз".

Аналитик также предполагает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, но стоило бы проинформировать об этом население и заверить, что история с предупреждением о вероятном отключении газа не повторится.

"Тариф на газ уже повышен, "Молдовагаз" получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что "Молдовагаз" точно погасит задолженность", - отметил Ионицэ.