Усманов вышел из VK

VK переходит под контроль страховой группы вместе с соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Это стало возможным после продажи предпринимателем Алишером Усмановым своей доли компании СОГАЗу. Эксперты считают, что сделка пойдет на пользу инвесторам, поскольку VK сможет получить больше средств на развитие.

В четверг страховая компания СОГАЗ сообщила о покупке доли в "МФ Технологии", которой принадлежит контрольный пакет в VK (бывший VK Group). Руководство компании cделку уже одобрило.

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"Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3 процента голосов VK", - сообщили в страховой компании. Председатель совета директоров СОГАЗ и глава "Газпрома" Алексей Миллер, комментируя сделку, подчеркнул, что "руководство и команда группы VK, USM и "МегаФон", как акционеры, проделали огромную работу". Миллер оценил сделку как "перспективную стратегическую инвестицию".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK", - добавил глава "Газпрома".

В результате сделки весь пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ".

Группа СОГАЗ - один из крупнейших в России страховщиков (здесь застраховано более 30% населения РФ). СОГАЗ имеет различные доли в медиактивах ("Первый канал", "РЕН ТВ", "Пятый канал"). Речь идет о продаже акций VK (ранее - VK Group, Mail.Ru Group), принадлежавших холдингу USM предпринимателя Алишера Усманова. В USM подтвердили факт продажи.

"Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам",- приводятся в сообщении группы слова ее основателя Алишера Усманова.

"Мегафон" был упомянут в связи с тем, что холдинг USM Усманова владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии".

От соцсетей к "зеленой повестке"

Бизнес-партнер Усманова, совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия холдинга теперь будет сосредоточена на реализации "зеленой повестки" в горно-металлургических проектах - "Металлоинвесте" и "Удоканской меди". Кроме того, по словам Стрешинского, "большого внимания" требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.

Стрешинский назвал VK "уникальной компанией, которая во многом сформировала интернет-рынок России". Генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан заявил, что он благодарен VK за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.

"Это взаимодействие стало важным элементом цифровой трансформации нашей компании. Уверен, с новым акционером VK ожидает новый виток развития", - сказал топ-менеджер.

Стоимость сделки не раскрывается. Активы VK торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Мосбирже.

При текущей капитализации VK порядка 300 млрд рублей доля Усманова стоит около 135 млрд, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"До появления каких-либо официальных комментариев или инсайдерской информации можно предположить, что сумма сделки была порядка 200 миллиардов, так как у USM было 57% голосующих акций", - говорит фондовый аналитик.

По его мнению, для Усманова этот актив в некоторой степени мог выглядеть балластом, поскольку VK не приносила прибыли в этом году.

"Не удивительно, что, получив предложение от структуры "Газпрома", то есть, по большому счету, от государства, противиться продаже бизнесмен не стал", - говорит Переславский.

"Новость о сделке вызвала на фондовом рынке позитивную реакцию, поскольку инвесторы также прекрасно видят отчетность компании, что ее текущая стоимость на 20% ниже листинга на Мосбирже. Иными словами, инвесторам кажется, что инфоповод о смене владельца послужит существенным драйвером роста и на среднесрочном горизонте", - прогнозирует Переславский.

Под крыло государства

СОГАЗу покупка акций VK "даст полный контроль за крупнейшей социальной сетью СНГ и одним из крупнейших почтовых сервисов России, объясняют эксперты.

"Непосредственно для VK факт смены владельца может означать пересмотр ряда бизнес-процессов, что также, скорее всего, позитивно повлияет на перспективы и прибыльность компании", - говорит Переславский.

Акции VK в этом году подешевели на 32% даже на растущем фондовом рынке, уточняет ведущий эксперт инвесткомпании "Арикапитал" Сергей Суверов. Однако рынок действительно положительно отреагировал на новость о продаже компании. На LSE стоимость одной депозитарной расписки выросла на 5,5%. На Мосбирже - на 6,69%.

"Похоже, инвесторы сочли, что бизнес компании рос недостаточно быстро, ниже потенциала, но теперь ситуация изменится к лучшему", - говорит Суверов.

Он считает, что переход VK под контроль структур, близких к государству, даст компании доступ к более широкому финансированию.