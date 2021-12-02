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37 минут назад

Усманов вышел из VK

VK переходит под контроль страховой группы вместе с соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Это стало возможным после продажи предпринимателем Алишером Усмановым своей доли компании СОГАЗу. Эксперты считают, что сделка пойдет на пользу инвесторам, поскольку VK сможет получить больше средств на развитие.

Усманов вышел из VK
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В четверг страховая компания СОГАЗ сообщила о покупке доли в "МФ Технологии", которой принадлежит контрольный пакет в VK (бывший VK Group). Руководство компании cделку уже одобрило.

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"Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3 процента голосов VK", - сообщили в страховой компании. Председатель совета директоров СОГАЗ и глава "Газпрома" Алексей Миллер, комментируя сделку, подчеркнул, что "руководство и команда группы VK, USM и "МегаФон", как акционеры, проделали огромную работу". Миллер оценил сделку как "перспективную стратегическую инвестицию".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK", - добавил глава "Газпрома".

В результате сделки весь пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ".

Группа СОГАЗ - один из крупнейших в России страховщиков (здесь застраховано более 30% населения РФ). СОГАЗ имеет различные доли в медиактивах ("Первый канал", "РЕН ТВ", "Пятый канал"). Речь идет о продаже акций VK (ранее - VK Group, Mail.Ru Group), принадлежавших холдингу USM предпринимателя Алишера Усманова. В USM подтвердили факт продажи.

"Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам",- приводятся в сообщении группы слова ее основателя Алишера Усманова.

"Мегафон" был упомянут в связи с тем, что холдинг USM Усманова владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии".

От соцсетей к "зеленой повестке"

Бизнес-партнер Усманова, совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия холдинга теперь будет сосредоточена на реализации "зеленой повестки" в горно-металлургических проектах - "Металлоинвесте" и "Удоканской меди". Кроме того, по словам Стрешинского, "большого внимания" требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.

Стрешинский назвал VK "уникальной компанией, которая во многом сформировала интернет-рынок России". Генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан заявил, что он благодарен VK за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.

"Это взаимодействие стало важным элементом цифровой трансформации нашей компании. Уверен, с новым акционером VK ожидает новый виток развития", - сказал топ-менеджер.

Стоимость сделки не раскрывается. Активы VK торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Мосбирже.

При текущей капитализации VK порядка 300 млрд рублей доля Усманова стоит около 135 млрд, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"До появления каких-либо официальных комментариев или инсайдерской информации можно предположить, что сумма сделки была порядка 200 миллиардов, так как у USM было 57% голосующих акций", - говорит фондовый аналитик.

По его мнению, для Усманова этот актив в некоторой степени мог выглядеть балластом, поскольку VK не приносила прибыли в этом году.

"Не удивительно, что, получив предложение от структуры "Газпрома", то есть, по большому счету, от государства, противиться продаже бизнесмен не стал", - говорит Переславский.

"Новость о сделке вызвала на фондовом рынке позитивную реакцию, поскольку инвесторы также прекрасно видят отчетность компании, что ее текущая стоимость на 20% ниже листинга на Мосбирже. Иными словами, инвесторам кажется, что инфоповод о смене владельца послужит существенным драйвером роста и на среднесрочном горизонте", - прогнозирует Переславский.

Под крыло государства

СОГАЗу покупка акций VK "даст полный контроль за крупнейшей социальной сетью СНГ и одним из крупнейших почтовых сервисов России, объясняют эксперты.

"Непосредственно для VK факт смены владельца может означать пересмотр ряда бизнес-процессов, что также, скорее всего, позитивно повлияет на перспективы и прибыльность компании", - говорит Переславский.

Акции VK в этом году подешевели на 32% даже на растущем фондовом рынке, уточняет ведущий эксперт инвесткомпании "Арикапитал" Сергей Суверов. Однако рынок действительно положительно отреагировал на новость о продаже компании. На LSE стоимость одной депозитарной расписки выросла на 5,5%. На Мосбирже - на 6,69%.

"Похоже, инвесторы сочли, что бизнес компании рос недостаточно быстро, ниже потенциала, но теперь ситуация изменится к лучшему", - говорит Суверов.

Он считает, что переход VK под контроль структур, близких к государству, даст компании доступ к более широкому финансированию.

"Не исключено, то СОГАЗ в этой сделке является промежуточным покупателем, и в конце концов актив может достаться другому игроку - например, Ростелекому, заинтересованному в контроле компаний технологического сектора", - заключает Суверов.

Компании,Хачатур Помбухчан,Иван Стрешинский,Сергей Суверов,Алишер Усманов,Алексей Миллер,Металлоинвест,Согаз,Mail.ru Group,Ростелеком,Газпром,Московская биржа,Мегафон,ТРК "Петербург-Пятый канал",Первый канал,РЕН ТВ,
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