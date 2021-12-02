Что такое вексель. Объясняем простыми словами

Вексель — ценная бумага, письменное обязательство выплатить определённую сумму денег в обозначенный срок и в определённом месте. Проще говоря, вексель похож на долговую расписку. Документ подтверждает, что тот, кто выдал вексель (векселедатель), обязан выплатить покупателю (держателю) векселя деньги. Выплату денег по векселю называют «погашение векселя». Векселя используют как один из способов оформления займов и кредитов, а также как средство расчётов за товары, работы и услуги, рассказал начальник отдела корпоративных кредитных рисков ЦБ РФ Ярослав Ченчик. В России векселя активно использовались в 1990-х, а теперь это не самый востребованный финансовый инструмент, отмечает финконсультант Орхан Талыбзаде. По его словам, сейчас векселя распространены больше в банковском секторе. Приобретение векселей Сбербанка или других крупных компаний — это, по сути, способ разместить свободные деньги на определённый срок ради гарантированного дохода, добавляет партнёр международной коллегии адвокатов J&S Legal counsels and trustees Константин Ерохин. При этом такой вексель можно использовать в качестве средства расчётов между организациями различных форм собственности, поскольку сам по себе имеет высокую ценность, добавил эксперт. Примеры употребления на «Секрете» «Второе место по количеству жалоб заняли продажи векселей (около 400 обращений, или 22,8%). Это нетипичная проблема для последних лет — такой большой процент жалоб получился за счёт держателей векселей компании ООО ФТК, признанной "вексельной пирамидой". Вкладчики, приобретавшие векселя ФТК под видом вкладов, фактически оплачивали выплату процентов по старым векселям. Объём пирамиды составил 4,5 млрд рублей, а её жертвами оказались более 2500 человек». (Из новости о жалобах россиян в Центробанк в 2019 году.) _«В банке отметили, что даты выдачи поручительств на векселях вызывают у них сомнения. Одно поручительство выдал директор, который на тот момент был на больничном, другое — тот, кто находился в отпуске». _ (Из новости об аресте имущества депутата Госдумы из-за спора о векселях.) Нюансы Векселя выписываются на бумаге, в электронном виде их не хранят. По закону к оформлению векселей есть ряд строгих требований. Это заголовок, сумма к оплате, дата и место составления (покупки) векселя, срок платежа, место совершения платежа за вексель, наименование кредитора, подпись векселедателя и реквизиты должника. Банковские векселя не застрахованы государством, и погасить их раньше указанного срока нельзя. Ещё один существенный риск заключается в том, что векселедержатели относятся к третьей (последней) очереди кредиторов . А значит, если у банка-векселедателя отзовут лицензию, на погашение долгов перед держателями векселя денег может не остаться. Ошибки в употреблении Вексель можно спутать с облигацией. Обе ценные бумаги — это разновидности долговых инструментов: инвестор вносит свои средства на определённое время, чтобы получить доход. И векселя, и облигации до погашения можно покупать, передавать и продавать. Однако есть и различия. Облигации торгуются на бирже, это массовые ценные бумаги: компания выпускает облигации на рынок, и их может купить любой желающий. Держатели облигаций, как правило, периодически получают купонные выплаты, а в случае с векселями такие выплаты не предусмотрены, только проценты при погашении. «Трудоёмкий процесс выпуска облигаций, в сравнении с относительно лёгким процессом оформления векселей, компенсируется более высокой степенью его прозрачности и меньшей рискованностью», — объяснил Ярослав Ченчик. Эксперт добавил, что компании часто используют облигации для привлечения финансирования крупных проектов, а векселя — для решения текущих задач. Критика По словам начальника отдела клиентского сервиса Accent Capital Андрея Гуськова, Центробанк неоднократно обращал на векселя пристальное внимание. Регулятор считает, что их выдача может вовлекать банки в сомнительные операции по обналичиванию или выводу денег за рубеж. В 2011 году ЦБ внёс изменения в инструкцию 110-И «Об обязательных нормативах банков», в соответствии с которыми к векселям стали применять повышенные коэффициенты риска при расчёте нормативов достаточности капитала банков. Это значительно снизило интерес к инструменту со стороны банков. Статью проверил: