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29 минут назад

ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших страховых компаний России

Центробанк отозвал лицензию у челябинской компании «АСКО-Страхование». В пресс-службе регулятора сообщили, что причиной стало нарушение минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств.

ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших страховых компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Регулятор назначил в компании временную администрацию, ее функции будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.

Судя по информации на официальном сайте компании, «АСКО-Страхование» — одна из старейших на российском рынке. Она была основана в марте 1990 года и является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний в России.

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У «АСКО-Страхования» есть филиалы почти по всему Южному Уралу, а также в Томской, Свердловской, Ростовской областях, на Кубани и в Москве. У компании насчитывается около 3 млн клиентов.

Компании,Агентство по страхованию вкладов,Центральный банк России,
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