ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших страховых компаний

Центробанк отозвал лицензию у челябинской компании «АСКО-Страхование». В пресс-службе регулятора сообщили, что причиной стало нарушение минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Регулятор назначил в компании временную администрацию, ее функции будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.

Судя по информации на официальном сайте компании, «АСКО-Страхование» — одна из старейших на российском рынке. Она была основана в марте 1990 года и является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний в России.