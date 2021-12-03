Роскомнадзор заблокировал крупный интернет-магазин

Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-магазина Etsy, крупнейшего международного маркетплейса изделий ручной работы. На одной из страниц сайта предлагались контрафактные товары под брендом Gucci, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что на Etse зарегистрированы 31,7 млн активных покупателей и 1,9 млн продавцов. Выручка компании в 2020 году составила $1,7 млрд, чистая прибыль — $350 млн.

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Блокировка Etsy произошла на основании решения Октябрьского райсуда Тамбова. В июле 2019 года он по иску местного прокурора признал, что на одной из страниц маркетплейса распространяется запрещенная в России информация. На странице результатов запроса «gucci replica» в выдаче можно было найти товары десятков продавцов, которые предлагали аутентичные бренду Gucci одежду и аксессуары. Было установлено, что информация о соглашениях с правообладателями на Etsy отсутствует, а продукцию признали контрафактной.

Сервис недоступен с 1 декабря. Профильные сообщества покупателей в соцсетях просят писать обращения в Роскомнадзор с жалобой на ошибочную блокировку всего сайта вместо конкретной страницы.

В Роскомнадзоре при этом отрицают ошибочную блокировку Etsy.

«Большинство современных сайтов работают через протокол HTTPS и шифруют свой трафик, в том числе и портал Etsy. Технология проверки сетевых пакетов — DPI, которую еще несколько лет назад успешно использовали крупные провайдеры для точечной блокировки, для них не работает. Остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что удаление запрещенной информации может быть основанием для снятия блокировки.

Администрация Etsy может обжаловать действия Роскомнадзора, поскольку суд не предписал полную блокировку, заявил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Однако он допустил, что маркетплейс не станет заявлять о себе, так как правообладатели брендов могут потребовать возмещения ущерба.