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1 час назад

Роскомнадзор разблокировал интернет-ресурс Etsy.com после удаления запрещенной информации

Роскомнадзор восстановил доступ к интернет-ресурсу международной торговой площадки Etsy.com, где продаются вещи ручной работы, после удаления запрещенной информации с сайта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор разблокировал сайт маркетплейса Etsy
Фото: ReutersReuters

"Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена", - отметил собеседник ТАСС.

В ведомстве пояснили, что с момента вынесения решения суда города Тамбова Роскомнадзор направил в адрес владельца ресурса восемь уведомлений о необходимости удаления запрещенной информации. Владелец сайта в установленный законом срок не исполнил требование ведомства. В связи с этим 1 декабря ссылка, содержащая противоправный контент, была внесена в Реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу был ограничен.

В Роскомнадзоре напомнили, что ограничения с ресурса снимаются, когда владелец интернет-сервиса в соответствии с законом удаляет информацию, которую суд или уполномоченные органы государственной власти признали запрещенной для распространения на территории РФ.

Компании,Роскомнадзор,ИТАР-ТАСС,
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