Сбер запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы

Компания СберСеллер была создана на базе агентства «Индекс 20», которое ранее специализировалось на продаже медийной рекламы активов медиахолдинга Rambler&Co . Сейчас она входит в группу компаний СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера. Новый сейлз-хаус сфокусируется на продаже рекламного инвентаря экосистемы, а также планирует выход на внешний рынок.

С приходом Натальи Дмитриевой на позицию генерального директора «Индекс 20» в марте 2021 года в структуре сейлз-хауса были созданы новые направления бизнеса по построению и развитию отношений с партнерами. Благодаря этому команде удалось в кратчайшие сроки собрать и запустить продуктовую линейку, которая объединила в коммуникациях на 360˚ сразу несколько активов огромной экосистемы Сбера, а также сформировать основу для рекламного продукта, охватывающего все части воронки продаж и включающего оценку эффективности каждого канала. Менеджменту сейлз-хауса удалось показать рост 64% (к аналогичному периоду 05-07.2020) спустя три месяца после назначения Натальи Дмитриевой, в третьем квартале 2021 года рост продаж составил 75%.