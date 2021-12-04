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1 час назад

В «Газпроме» оценили обеспеченность России запасами газа

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков оценил обеспеченность России запасами газа. Он заявил на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым, что их хватит более, чем на 50 лет, передает ТАСС.

В «Газпроме» оценили обеспеченность страны запасами газа
Фото:  Алексей Дружинин/ РИА Новости Алексей Дружинин/ РИА Новости

«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — пояснил Зубков.

Он добавил, что в настоящее время компания является лидером по запасам газа среди прочих нефтегазовых игроков. На конец 2020 года известное количество топлива составило 34 триллиона кубических метров или 16 процентов от общемирового потребления. Кроме того, «Газпром» ежегодно производит восполнение запасов, полностью покрывая свою добычу.

29 ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

Компании,Виктор Зубков,Юрий Борисов,Александр Новак,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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