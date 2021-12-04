В «Газпроме» оценили обеспеченность страны запасами газа

«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — пояснил Зубков.