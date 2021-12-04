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44 минуты назад

Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России подтвержден на уровне «BBB», сообщает РИА Новости со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне
Фото: ReutersReuters

По его данным, кредитный рейтинг страны поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к валовому внешнему продукту в группе стран-аналогов. Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом.

При этом краткосрочный рейтинг, по данным Fitch, подтвержден на уровне «F2». По словам экспертов агентства, риск ограничительных мер в отношении Москвы и недалекие перспективы структурных реформ в некоторых сферах российской экономики продолжают сдерживать рейтинг.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что «позитивно оценивает решение агентства». По его словам, «среди факторов, обусловивших данное решение, Fitch называет наиболее низкий уровень государственного долга среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга. Также агентство отмечает рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством и Центробанком России.

Ранее агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

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