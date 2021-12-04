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1 час назад

Датчане хотят взять в аренду остров на Курилах

Датская компания заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу. Фирма Copenhagen Infrastructure Partners специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и хочет производить на острове водород с помощью энергии ветра, сообщает РБК.

Датчане хотят взять в аренду остров на Курилах
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look PressAlexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

О намерениях датской компании рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, датчане собираются вложить в этот проект порядка $2,5 млрд.

Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны, — пояснил Лимаренко.

Губернатор отметил, что северные Курильские острова спорными территориями не являются, поэтому никаких препятствий для переговоров с датчанами не будет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на Курилах будет введён режим свободной таможенной территории, кроме того, на 20 лет бизнес будет полностью освобождён от большинства налогов. Он подчеркнул, что важно не допустить создания на островах новой офшорной зоны.

Компании,Валерий Лимаренко,Михаил Мишустин,
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