Датчане хотят взять в аренду остров на Курилах

Датская компания заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу. Фирма Copenhagen Infrastructure Partners специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и хочет производить на острове водород с помощью энергии ветра, сообщает РБК.

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

О намерениях датской компании рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, датчане собираются вложить в этот проект порядка $2,5 млрд.

Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны, — пояснил Лимаренко.

Губернатор отметил, что северные Курильские острова спорными территориями не являются, поэтому никаких препятствий для переговоров с датчанами не будет.