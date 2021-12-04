"Не перезимуем": на Украине готовят обращение к «Газпрому»

Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счёт электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют. Я просто даю своё аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдёт полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским «Газпромом» о прямом контракте на покупку газа, — подчеркнул Кучеренко.