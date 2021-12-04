Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
43 минуты назад

На Украине допустили скорую закупку газа у «Газпрома»

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что украинское правительство уже в ближайшие месяцы может обратиться к «Газпрому» по поводу закупки газа. В партии «Слуга народа» лукавят, когда уверяют, что «мы перезимуем», отметил он в эфире телеканала «НАШ».

"Не перезимуем": на Украине готовят обращение к «Газпрому»
Фото: ТАССТАСС

Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счёт электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют. Я просто даю своё аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдёт полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским «Газпромом» о прямом контракте на покупку газа, — подчеркнул Кучеренко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прежде говорила об искусственности энергетического кризиса на Украине, который создали чиновники, не закачав своевременно газ в подземные хранилища и не обеспечив страну углём.

«Такого не было с 1973 года»: предсказан пик энергокризиса

Ранее стало известно, что Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Нет «даже намёка» на подобные переговоры, русские не хотят начинать эти обсуждения, посетовал он.

Компании,Юрий Витренко,Алексей Кучеренко,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,Правительство Украины,Газпром,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители