Точно не запустят: в ЕС сделали выводы о будущем Nord Stream 2

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25 минут назад

В Европе предупредили, что «Северный поток — 2» зимой точно не запустят

Российский проект «Северный поток — 2» не будет запущен этой зимой из-за «проблем» с сертификацией, считает эксперт по энергетике, экс-участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман, сообщает News.ru.

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Фото: РамблерРамблер

В статье для издания DenníkN, он заявил, что запуск трубопровода не случится «с большой долей вероятности». «Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», который идёт из России прямо в Германию через Балтийское море», — написал Гирман.

По его словам, данный факт только усугубит ситуацию в странах Европы, поскольку зима может оказаться весьма суровой. При этом запасы природного газа в европейских хранилищах крайне малы.

Немецкий обозреватель Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что газопровод стал для Германии «стратегической ошибкой», так как проект позволяет Москве «представлять угрозу» для стран Европы. Как считает журналист, «Северный поток-2» никогда не был «неполитическим проектом».

Российский трубопровод «Северный поток-2» был достроен в сентябре 2021 года, однако запуск проекта откладывается, и процесс его сертификации в Федеральном сетевом агентстве Германии в настоящее время приостановлен.

Компании,Правительство Украины,
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