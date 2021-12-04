В Польше потребовали провести расследование против «Газпрома»

Власти Польши обратились к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против компании «Газпром», сообщает Ura.ru.

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Министр климата и окружающей среды страны Анна Москва изданию Biznes Alert заявила, что «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в странах Европы. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила чиновница. По ее словам, в настоящее время создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.

Москва считает, что необходимо предпринять шаги, которые заставят российскую компанию придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. По словам министра, «Газпром» занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье.

Экс-участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что российский проект не будет запущен этой зимой из-за «проблем» с сертификацией. Он заявил, что запуск трубопровода не случится «с большой долей вероятности».