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1 час назад

Горный удар произошел на уральской шахте

Горный удар произошел на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске Свердловской области, сообщает «Интерфакс».

Горный удар произошел на уральской шахте
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным пресс-службы компании, горный удар зафиксировали на северном фланге горизонта, на глубине 980 м. В результате инцидента никто не пострадал.

«Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе», — отметил представитель предприятия.

Он уточнил, что в соответствии с правилами после горного удара на участке, где он произошел, работы приостанавливаются на восемь часов.

Добычные и проходческие работы на шахте «Черемуховская» ведутся в штатном режиме, на месте происшествия работает специальная комиссия.

Компании,Интерфакс,
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