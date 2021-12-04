Горный удар произошел на уральской шахте

Горный удар произошел на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске Свердловской области, сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы компании, горный удар зафиксировали на северном фланге горизонта, на глубине 980 м. В результате инцидента никто не пострадал.
«Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе», — отметил представитель предприятия.
Он уточнил, что в соответствии с правилами после горного удара на участке, где он произошел, работы приостанавливаются на восемь часов.
Добычные и проходческие работы на шахте «Черемуховская» ведутся в штатном режиме, на месте происшествия работает специальная комиссия.