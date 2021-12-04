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1 час назад

Россиян предупредили о подорожании алкоголя

Все крепкие и слабоалкогольные напитки могут подорожать сразу же после Нового года. С 1 января в России должны вступить в силу новые государственные стандарты (ГОСТы) маркировки алкоголя. Они требуют изменения маркировки на всех этикетках отечественной и импортной продукции. А нераспроданные товары со старой маркировкой придётся снабжать специальным стикером, что повлечёт дополнительные расходы.

Россиян предупредили о подорожании алкоголя
Фото: ТАССТАСС

На дополнительном стикере будет необходимо указать информацию, которую требуют новые ГОСТы, пояснил «Российской газете» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он отметил, что эта мера может привести не только к подорожанию, но и к дефициту алкоголя. Всё из-за того, что не все производители успеют к 1 января приклеить стикер на каждую бутылку, а ретейлеры просто откажутся принимать товар, нарушающий закон.

«Для торговых сетей стикеры - дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать», — подчеркнул Шапкин.

Эксперт уточнил, что новые ГОСТы разработали в соответствии с техническим регламентом безопасности алкогольной продукции, который должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. Но Россия предложила перенести срок на 2 года — до 1 января 2024 года, так как за 10 лет, в течение которых разрабатывался регламент, он успел устареть и требует доработки.

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2 декабря Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласился с этим предложением. Несмотря на отсрочку вступления в действие техрегламента, пока не ясно, отложит ли Росстандарт время вступления новых ГОСТов.

В свою очередь, ретейлеры и поставщики не ожидают проблем с алкоголем. Директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил, что обычно в подобных случаях сети заранее подстраховываются и направляют поставщикам письма о том, что в случае изменений и невозможности продавать продукцию, её возвратят.
Компании,Павел Шапкин,Евразийская экономическая комиссия,"Российская газета",
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