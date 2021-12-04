Booking раскрыл суду свою выручку в России

Сервис бронирования Booking.com раскрыл Арбитражному суду Москвы размер своей выручки в России. Компания предоставила данные, чтобы оспорить штраф в 1,3 млрд рублей, который ей назначили в РФ за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Из материалов разбирательства между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Booking.com стало известно, что в 2018 году фирма заработала в России $180,4 млн (11,3 млрд рублей). Это 1,2% доходов всей группы.

Фото: Reuters Reuters

Booking.com самостоятельно предоставил суду данные о выручке в России, чтобы их использовали для расчёта штрафов за нарушения. Об этом рассказал РБК.

Видео дня

Издание отметило, что основной доход от работы в России напрямую получает нидерландская Booking.com B.V. При этом у Booking.com в РФ есть своё юрлицо — «Букинг.ком Русиа», которое осуществляет маркетинговые услуги и оказывает поддержку фирме из Нидерландов. В 2018 году зарегистрированная в России компания заработала 737,6 млн рублей.

Головная компания сервиса — зарегистрированная в США Booking Holdings — раньше не раскрывала данные о доходах в отдельных странах. Исключения составляли сами Штаты, а также Нидерланды, где у платформы находится штаб-квартира. Выручка Booking Holdings за 2018 году составила $14,5 млрд, а доходы самого сервиса Booking.com составила в США $1,6 млрд (11% от всей выручки холдинга), в Нидерландах — $11,1 млрд (76,5%).

26 августа Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Ведомство пришло к выводу, что агрегатор не давал отелям устанавливать цену на услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.

О претензиях к Booking российский антимонопольный орган сообщал в декабре 2020 года. Дело против сервиса возбудили после рассмотрения обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС в итоге потребовала от сайта бронирования жилья прекратить нарушения.

11 ноября Booking заверил, что удалит спорный пункт из договоров с отелями. Представитель компании пообещал «работать над прекращением практик паритета цен в России». При этом компания не согласилась с размером штрафа и собралась его оспаривать.