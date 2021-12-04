Греф назвал основные приоритеты Сбера

«Вы назвали все три наши приоритета. Мы всегда делали ставку на наш банковский финансовый бизнес. И он еще на долгие годы будет обеспечивать и поставку нашим клиентам, которых у нас выше 100 млн физических лиц и свыше 2,5 млн юридических лиц, соответствующих финансовых услуг. Но мы понимаем что на этот рынок сегодня уходят технологические компании одна за другой. То что мы говорили три года назад, что все технологические компании придут на этот рынок, — сегодня это факт», — сказал Греф.