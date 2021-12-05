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38 минут назад

Apple подала в суд на ФАС России

Американская компания Apple подала в суд на ФАС России из-за предупреждения насчет покупок в приложениях. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Apple подала в суд на ФАС России
Фото: Mark Lennihan/APMark Lennihan/AP

По данным Forbes, Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС, касающееся устранения нарушений, о которых сообщили пользователи продукции компании. Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила против корпорации Apple уголовное дело из-за модели продаж в магазине приложений AppStore, сообщается на сайте ФАС.

До этого ФАС в конце августа обратилось в Apple с требованием изменить модель продажи в приложении AppStore, которая не информирует об альтернативных способах оплаты. Apple должна была устранить нарушения антимонопольного законодательства России до 30 сентября. Капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по App Store.

Компании,ФАС,Apple,
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