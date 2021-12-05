Американская компания Apple подала в суд на ФАС России из-за предупреждения насчет покупок в приложениях. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

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По данным Forbes, Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС, касающееся устранения нарушений, о которых сообщили пользователи продукции компании. Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила против корпорации Apple уголовное дело из-за модели продаж в магазине приложений AppStore, сообщается на сайте ФАС.