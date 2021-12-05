Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
43 минуты назад

Ведяхин на «ЭКСПО-2020» рассказал о представительстве Сбербанка в ОАЭ

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью радио Sputnik рассказал о причине открытия офиса в Объединенных Арабских Эмиратах и раскрыл стратегию работы банка в стране.

Ведяхин на «ЭКСПО-2020» рассказал о представительстве Сбербанка в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Офис в ОАЭ официально начал свою работу в июне этого года, с тех пор уже разработан план сделок на сумму более 750 миллионов долларов. Все эти сделки представляют большой интерес для инвесторов на Ближнем Востоке. Они связаны, в первую очередь, с агропромышленностью, высокими технологиями, здравоохранением и нефтегазовой отраслью. Мы надеемся заключить первую сделку к концу года», - сообщил Ведяхин.

Он рассказал, что Сбербанк выбрал ОАЭ в качестве первой точки для развития представительства на Ближнем Востоке поскольку регион имеет очень высокий потенциал для развития сотрудничества и у банка уже есть местные сильные партнеры.

«Мы уверены, что такое сотрудничество будет выгодно как для России, так и для Объединенных Арабских Эмиратов, и для всех стран Персидского залива», - утверждает Ведяхин.

Так, в прошлом году Сбербанк и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala подписали соглашение о стратегическом взаимодействии. Ведяхин отметил, что основная цель Сбербанка на данном этапе – направить поток арабских инвестиций в экономику России.

Первый зампред правления банка рассказал о принципах ESG, используемые при реализации финансовой политики.

«Финансовые планы ESG в большинстве крупных компаний стали настоящей финансовой тенденцией. Все инструменты, с которыми мы работаем, мы проверяем на соответствие принципам ESG. В настоящее время ни одна серьезная транзакция не может состояться без соблюдения этих принципов», - пояснил он.

Кроме этого, Ведяхин отметил, что инвестиционное подразделение SberInvest Middle East и Московская биржа разработали первый в России «Индекс исламских инвестиций» MXSHAR: Он был официально запущен 1 октября и включает 15 российских эмитентов, прошедших полную проверку на соответствие исламским принципам.

Компании,Александр Ведяхин,Московская биржа,Сбербанк России,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители