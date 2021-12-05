Ведяхин на «ЭКСПО-2020» рассказал о представительстве Сбербанка в ОАЭ

«Офис в ОАЭ официально начал свою работу в июне этого года, с тех пор уже разработан план сделок на сумму более 750 миллионов долларов. Все эти сделки представляют большой интерес для инвесторов на Ближнем Востоке. Они связаны, в первую очередь, с агропромышленностью, высокими технологиями, здравоохранением и нефтегазовой отраслью. Мы надеемся заключить первую сделку к концу года», - сообщил Ведяхин.