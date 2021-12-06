«Перекресток» запустил новый формат магазинов

Сеть супермаркетов «Перекресток» приступила к тестированию нового формата магазинов площадью до 300 кв. м с сокращенным ассортиментом под брендом «Джем Перекресток». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на управляющую сетью X5 Group. Точки нового формата будут расположены в шаговой доступности от офисов и жилых районов. Первый магазин открыли в Москве. Еще два запустят до конца года в Санкт-Петербурге.

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В X5 подчеркнули, что в ассортимент «Джем Перекресток» входит около 3 тысяч товаров, что в пять раз меньше, чем в обычном супермаркете сети. Примерно 60% ассортимента - продукты «свежих» категорий – фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое. Также отмечается, что на товары собственных торговых марок (СТМ) приходится 30% ассортимента. Также в пилотном магазине построили кафе с посадочной зоной.

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В начале 2022 года компания планирует открыть еще четыре магазина «Джем Перекресток» в Москве, а затем будет рассмотрен вопрос о масштабировании проекта, рассказал гендиректор сети «Перекресток» Владислав Курбатов.

Новый формат «Перекрестка» является ответом на запрос потребителей, которые нуждаются в удобном и быстром канале для покупок товаров повседневного спроса, заявил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По мнению эксперта, небольшие магазины у дома, онлайн и специализированная розница в недалеком будущем будут расти быстрее рынка.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, форматы с высокой долей кулинарии, категории fresh и СТМ и зоной кафе активным образом развивают сети супермаркетов в Европе, в частности, Tesco и Sainsbury. В России аналогично работают АВ Daily и крупные объекты «Вкусвилла», отметил эксперт. Бурмистров считает, что благодаря новому формату «Перекресток» повысит эффективность экспресс-доставки.