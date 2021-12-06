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2 часа назад

ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у "ВСК-милосердие"

Банк России приказом от 6 декабря 2021 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, у "ВСК-милосердие". Об этом в понедельник сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у «ВСК-милосердие»
Фото: ТАССТАСС

По данным ЦБ, компания отказалась от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

"Отозвать лицензии от 15.05.2015 СЛ № 3978 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 15.05.2015 ОС № 3978 - 01 на осуществление обязательного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-милосердие", - сообщил регулятор.

Компании,Центральный банк России,
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