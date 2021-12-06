Газопровод «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию, пока идет процесс его сертификации. Об этом заявила представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер, сообщает РИА Новости.
На брифинге в Берлине ее спросили, могут ли отложить запуск магистрали, к примеру, из-за ситуации на востоке Украины.
"В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток — 2" не может быть принят в эксплуатацию", — ответила Гюттлер.
Напомним, "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и включает в себя две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.