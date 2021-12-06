ЦБ предписал WebMoney приостановить операции

Платёжная система WebMoney приостановила на полгода возможность пополнения и перевода электронных средств платежа по предписанию Центрального Банка. Сообщение о приостановлении действия некоторых операций размещено на сайте WebMoney.
Расчётным банком WebMoney и Transfer является Консервативный коммерческий банк (ККБ), против которого ЦБ и ввёл ограничения.
7 декабря ограничения ЦБ вступают в силу. Владельцы Интернет-кошельков смогут проводить только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплачивать штрафы и налоги и выводить рубли на собственные банковские счета.