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50 минут назад

ЦБ предписал WebMoney приостановить операции

Платёжная система WebMoney приостановила на полгода возможность пополнения и перевода электронных средств платежа по предписанию Центрального Банка. Сообщение о приостановлении действия некоторых операций размещено на сайте WebMoney.

ЦБ предписал WebMoney приостановить операции
Фото: ТАССТАСС

Расчётным банком WebMoney и Transfer является Консервативный коммерческий банк (ККБ), против которого ЦБ и ввёл ограничения.

ЦБ нашел способ защитить россиян от мошенников

7 декабря ограничения ЦБ вступают в силу. Владельцы Интернет-кошельков смогут проводить только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплачивать штрафы и налоги и выводить рубли на собственные банковские счета.

Компании,Банк "ККБ",Центральный банк России,
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