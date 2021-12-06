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41 минуту назад

Почему омикрон-штамм COVID-19 переносится легче

Вирусолог Александр Лукашев рассказал, с чем может быть связано легкое течение заболевания омикрон-штаммом и когда появятся новые данные на этот счет. По его словам, это произойдет не раньше нового года.

Почему омикрон-штамм COVID-19 переносится легче
Фото: ТАССТАСС

Лукашев предположил, что точные цифры о сравнении омикрон-штамма с дельтой или с уханьским штаммом скорее всего появятся только в новом, 2022 году.

Насколько этот вирус тяжелее вызывает заболевание, мы тоже не знаем и узнаем нескоро, потому что в Африке большая доля молодого населения, там просто мало пожилых, которые могут переносить заболевание тяжело, в Европе, куда этот вирус пришел из Соединенных Штатов, многие вакцинированы, и многие заболевают этим вирусом повторно, тоже заболевание протекает легче - Александр Лукашев Учёный-медик, вирусолог, профессор РАН, член-корреспондент РАН.

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