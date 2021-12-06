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1 час назад

WebMoney приостановит ряд операций по требованию ЦБ

Платежная система WebMoney с 7 декабря на полгода по требованию Банка России приостанавливает для своих пользователей возможность пополнять рублевые кошельки и делать с них переводы. Об этом сообщается на сайте системы.

WebMoney приостановит ряд операций по требованию ЦБ
Фото: ТАССТАСС

«6 декабря АО Банк «ККБ», Гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на 6 месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников Системы операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам», - говорится в сообщении.

В этот период владельцам рублевых кошельков будут доступны только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета. При этом вывод на банковские карты будет осуществляться только через Систему быстрых платежей (СБП).

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Представитель WebMoney заявил РБК, что предписание ЦБ стало неожиданностью для компании, поскольку никаких нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием сервиса, за ними замечено не было. По его словам, предписание связано с «формальными замечаниями».

В декабре 2020 года Центробанк на полгода запретил платежному сервису Qiwi осуществлять переводы в адрес иностранных интернет-магазинов. В январе 2021 года с аналогичным запретом столкнулся сервис «ЮMoney».

Компании,Банк "ККБ",Qiwi,Центральный банк России,РБК,
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