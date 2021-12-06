WebMoney приостановит ряд операций по требованию ЦБ

Платежная система WebMoney с 7 декабря на полгода по требованию Банка России приостанавливает для своих пользователей возможность пополнять рублевые кошельки и делать с них переводы. Об этом сообщается на сайте системы.

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«6 декабря АО Банк «ККБ», Гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на 6 месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников Системы операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам», - говорится в сообщении.

В этот период владельцам рублевых кошельков будут доступны только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета. При этом вывод на банковские карты будет осуществляться только через Систему быстрых платежей (СБП).

Представитель WebMoney заявил РБК, что предписание ЦБ стало неожиданностью для компании, поскольку никаких нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием сервиса, за ними замечено не было. По его словам, предписание связано с «формальными замечаниями».