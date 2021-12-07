Банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с ФНС ведут работы для предоставления банкам информации о наличии супругов и детей у заемщиков. Записи актов состояния (ЕГР ЗАГС) планируют перевести из единого госреестра в «Цифровой профиль». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответное письмо Банка России в адрес Национального совета финансового рынка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что сведения из ЕГР ЗАГС потребовались банкам после того, как в России стали необязательными отметки о браке и детях в паспорте. НСФР сообщил в ЦБ, что эта информация нужна финансовым организациям для наиболее точной оценки кредито- и платежеспособности заемщика, чтобы учитывать его возможные траты на семью.

Банки отметили ряд сложностей, с которыми они могут столкнуться из-за отсутствия информации о детях и супругах заемщиков. Например, риски оспаривания сделок с недвижимостью, трудности обращения взыскания на предмет залога и при установлении наследников.