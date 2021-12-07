Банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с ФНС ведут работы для предоставления банкам информации о наличии супругов и детей у заемщиков. Записи актов состояния (ЕГР ЗАГС) планируют перевести из единого госреестра в «Цифровой профиль». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответное письмо Банка России в адрес Национального совета финансового рынка.
Отмечается, что сведения из ЕГР ЗАГС потребовались банкам после того, как в России стали необязательными отметки о браке и детях в паспорте. НСФР сообщил в ЦБ, что эта информация нужна финансовым организациям для наиболее точной оценки кредито- и платежеспособности заемщика, чтобы учитывать его возможные траты на семью.
Банки отметили ряд сложностей, с которыми они могут столкнуться из-за отсутствия информации о детях и супругах заемщиков. Например, риски оспаривания сделок с недвижимостью, трудности обращения взыскания на предмет залога и при установлении наследников.
«Цифровой профиль» — канал получения подтвержденных данных из государственных органов с согласия россиян. Если клиенты банков при подаче заявления на кредит дадут согласие на то, чтобы кредитор получил нужные данные через «Цифровой профиль», то анкета заполнится автоматически. Подтверждения дополнительными справками не потребуется.