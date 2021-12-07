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1 час назад

В Германии отказались шантажировать Россию «Северным потоком — 2»

Депутат бундестага ФРГ, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф заявил, что не намерен шантажировать Россию «Северным потоком — 2», угрожая помешать реализации проекта в случае нападения на Украину. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

В Германии отказались шантажировать РФ «Северным потоком — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, только дипломатические переговоры можно считать подходящим способом для предотвращения агрессии России в сторону Украины. Меры, которые можно предпринять в случае вторжения РФ на чужую территорию, также можно обсудить за закрытыми дверями, заявил Ламбсдорф.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что останавливать реализацию газопровода «Северный поток — 2» уже слишком поздно. Он подчеркнул, что потребность Германии в газе в среднесрочной перспективе не снизится, если страна планирует отказаться от угля после выхода из атомной энергетики до 2030 года.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Он был готов к эксплуатации уже в середине октября, однако срок запуска должен определить европейский регулятор. Для сертификации «Северного потока — 2» может потребоваться несколько месяцев.

Компании,Вольфганг Ишингер,Алексей Миллер,Газпром,Lenta.ru,
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