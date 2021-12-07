«Газпром» поставил в европейскую страну рекордный объем газа

«В частности, речь также шла о поставках российского газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года «Газпром» экспортировал в Грецию свыше трех миллиардов кубометров. Это исторически рекордный объем для данного периода и больше, чем за весь 2020 год», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».