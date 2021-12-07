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38 минут назад

«Газпром» поставил в европейскую страну рекордный объем газа

«Газпром» за 11 месяцев 2021 года поставил в Грецию рекордный для этого периода времени объем газа — свыше трех миллиардов кубометров. Об сообщает пресс-служба компании.

«Газпром» поставил в европейскую страну рекордный объем газа
Фото: ТАССТАСС

Рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра окружающей среды и энергетики Греции Костаса Скрекаса прошла сегодня в Санкт-Петербурге. В рамках заседания стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

«В частности, речь также шла о поставках российского газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года «Газпром» экспортировал в Грецию свыше трех миллиардов кубометров. Это исторически рекордный объем для данного периода и больше, чем за весь 2020 год», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Отмечается, что в 2020 году компания поставила в Грецию три миллиарда кубометров газа.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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