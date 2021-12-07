Три человека из "лондонского списка" вернутся в Россию

Три человека из «лондонского списка» подали заявления на возвращение в Россию, их рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург. Его слова приводит «ТАСС».

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«Сегодня есть заявления от трех человек, приезд которых в Россию подготавливается. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем их принять», — сказал Титов.

Он добавил, что аппарат омбудсмена работает совместно с Генпрокуратурой по отдельным кейсам возвращающихся. По словам Титова, в этом вопросе также важна позиция следственных органов по конкретным бизнесменам.

«Лондонский список» — это условное название реестра российских предпринимателей, находящихся за границей, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела. Все участники списка намерены вернуться на родину при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу до суда.