Смена имени и руководства: что стоит за событиями в компании VK

Одной из самых заметных корпоративных историй на российском рынке акций в конце 2021 года стал целый ряд значимых событий, связанных с компанией, ранее известной как Mail.ru Group (ныне VK). Внутри IT-холдинга происходят очень серьезные изменения, уже оказавшие существенное среднесрочное влияние на стоимость его ценных бумаг.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомню, что глобальные депозитарные расписки (GDR) компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) немногим более 11 лет — с ноября 2010 года. Однако с того времени их цена в долларах США упала с $39 до $14,74 — более чем в два с половиной раза.

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С июля 2020 года расписки VK начали торговаться и на Московской бирже в рублях. Однако непродолжительный период роста их стоимости сменился обратной тенденцией. Во вторник, 7 декабря 2021 года, они обновили минимальное значение за полтора года, завершив торги на красивом ценовом уровне 1 111 рублей.

Таким образом, бумаги Mail.ru очень долгое время не растут в цене. Для сравнения: акции конкурирующей российской компании Yandex LLC c мая 2011 года подорожали на североамериканской бирже NASDAQ с $35 до $68,1 — почти в два раза. Более того, еще совсем недавно, в ноябре 2021 года, они торговались на $19 дороже.

Оба указанных интернет-холдинга не выплачивают дивидендов. Это вполне закономерная практика для активно растущих компаний на бурно развивающемся рынке. С точки зрения инвесторов это должно сполна компенсироваться существенным ростом стоимости акций на временном горизонте в несколько лет.

Однако инвесторы Mail.ru не получают ожидавшейся финансовой отдачи уже на протяжении целого десятилетия. Рассмотрим недавние новости компании с точки зрения того, как они способны повлиять на дальнейшую динамику стоимости ее GDR.

Назови меня другим именем

Самым простым и понятным событием стало решение о ребрендинге компании Mail.ru. В середине октября 2021 года она сменила название на VK и получила новый логотип, прототипом для которого выступила эмблема соответствующей социальной сети. Новое краткое наименование стало единым брендом для IT-холдинга и всех его сервисов. Такая мера была обоснована необходимостью добиться того, чтобы пользователи воспринимали большое количество сервисов и продуктов бывшей Mail.ru как единое целое.

Я бы не стал воспринимать этот шаг как повторение аналогичного маркетингового хода компаний "Яндекс" или "Сбер". Логика построения экосистемы и вовлечения в нее пользователей, безусловно, требует явной узнаваемости зонтичного бренда и всех его составляющих. Вместе с тем старое наименование Mail.ru не годилось в качестве универсальной части названия большого количества разрозненных сервисов. Со смысловой точки зрения оно невольно сужало восприятие экосистемы до широко известного почтового сервиса. Теперь же под единым брендом VK вполне непротиворечиво могут предлагаться самые различные услуги, товары, а также акции с тем же наименованием.

Добавим, что с точки зрения инвестиционной привлекательности переход на новый зонтичный бренд VK должен косвенно способствовать и росту популярности одноименных биржевых инструментов. Надо понимать, что лояльные пользователи экосистемы представляют собой группу, потенциально готовую стать ее долгосрочными акционерами. Компания, таким образом, незримо улучшает свой гудвилл, то есть увеличивает стоимость нематериальных активов и повышает конкурентное преимущество.

Не стоит недооценивать значимость указанного фактора. Вполне очевидно, что десятикратный рост стоимости бумаг TCS-гдр (TCSG) за период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года не может быть объяснен только лишь улучшением финансовых показателей эмитента. Этому косвенно способствовала агрессивная рекламная кампания банка "Тинькофф" и активное продвижение им брокерских услуг для существующих и новых клиентов.

Приоритетные задачи

Следующим не менее важным корпоративным событием компании VK стало существенное изменение структуры ее акционеров. К слову, весьма сложная система владения компанией и принятия корпоративных решений выступала одним из факторов, ухудшавших ее инвестиционную привлекательность.

Напомню, что компания АО "МФ Технологии" (МФТ), в настоящее время контролирует всего лишь 4,8% экономической доли в VK. Но при этом на нее приходится 57,3% голосующей доли. У МФТ же, в свою очередь, имеется несколько крупных акционеров, состав которых претерпевает существенные изменения. В ноябре текущего года "Сбер" продал Газпромбанку приобретенные ранее у него же 36% МФТ. Позднее 45% МФТ были переданы от Газпромбанка медиакомпании "Газпром-медиа". А в начале декабря стало известно, что группа "Согаз" в течение месяца выкупит 45% МФТ у холдинга USM. В результате всех указанных операций 90% АО "МФ Технологии" окажутся под косвенным контролем российской сырьевой компании "Газпром", которая является предприятием с государственным участием. Еще 10% акций МФТ останутся в собственности государственной корпорации "Ростех".

Справедливости ради надо отметить, что эта компания и ранее в конечном счете представляла собой квазигосударственное предприятие с точки зрения принятия решений. Надо понимать, что контролируемые государством компании выступают важным инструментом реализации государственной политики. Прибыльность подобных предприятий зачастую не ставится во главу угла и отходит на второй план по значимости. Хорошим примером подобной ситуации выступает "Ростелеком". Голосующие акции этой компании сейчас стоят примерно столько же, как и в начале 2000 года. Но это нисколько не беспокоит ее крупнейшего акционера, которым выступает Росимущество.

Из рук в руки

В дополнение к новостям об изменении структуры владения и управления компанией VK стало известно и о предстоящей смене ее генерального директора. Борис Добродеев покинет свой пост, обеспечив плавную передачу дел. По неподтвержденным слухам, его место может занять нынешний вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

По-видимому, предстоящая смена руководящего состава VK относится не только к первому лицу компании. Глава Сбербанка Герман Греф недавно заявил о том, что представитель кредитной организации может выйти из состава совета директоров VK по итогам ближайшего собрания акционеров. Не полностью аналогичная, но вполне сопоставимая история трансформации розничной торговой сети "Магнит" указывает на то, что этот процесс может затянуться надолго и не пойти на пользу капитализации компании в среднесрочном периоде.

Инвесторы и спекулянты отреагировали на указанные новости агрессивными распродажами расписок компании VK. Во вторник, 7 декабря 2021 года, эти бумаги обновили свое минимальное историческое рублевое значение на Московской бирже. В тот же день GDR VK Company Ltd на Лондонской фондовой бирже проседали до минимального уровня с марта 2020 года ($14,6). Сильное среднесрочное падение стоимости бумаг можно отчасти объяснить общим ухудшением настроений на российском фондовом рынке с середины октября. Однако это лишь дополнительный и не самый важный фактор их текущей слабости.

Повторюсь, что текущие финансовые результаты активно развивающейся IT-компании, которая не платит дивидендов, не являются достаточно объективной базой для прогнозирования будущего курса стоимости ее акций. Необходимо учитывать и описанную выше специфику акционеров VK, а также удручающую биржевую историю изменения курса ее бумаг. Более или менее верным ориентиром в этом плане может служить лишь динамика выручки предприятия в сравнении с ближайшим конкурентом.

Согласно последней отчетности, совокупная сегментная выручка VК в рублях по итогам третьего квартала 2021 года увеличилась на 19% год к году. А с начала 2021 года она возросла на 21%. Для сравнения: общая рублевая выручка "Яндекса" на сопоставимой основе за аналогичные периоды выросла на 52% и 53% соответственно.

Обе рассматриваемые компании существенно наращивают свою выручку. Это объясняется тем, что они ведут деятельность на активно растущем рынке. Однако на основе указанных данных мы можем констатировать явное текущее отставание IT-холдинга VK от "Яндекса" в плоскости расширения масштабов бизнеса.

В настоящий момент единственным аргументом в пользу покупок GDR компании VK может выступать лишь их накопившаяся среднесрочная перепроданность, которая создает условия для более или менее масштабного коррекционного отскока вверх. Однако при взгляде на дневной график расписок, торгующихся на LSE, вполне отчетливо проглядывается сценарий их возможного дальнейшего падения в район $12. Таким образом, они все еще сохраняют технический потенциал для дальнейшей просадки на 15–20% от текущего уровня.