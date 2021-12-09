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1 час назад

Основательница Wildberries обогнала мировых миллиардеров по росту состояния в 2021 году

Богатейшая женщина России основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером в 2021 году среди всех миллиардеров мира по приросту состояния. Оно увеличилось более чем на 1000%, оценил Forbes.

Состояние Бакальчук при составлении рейтинга самых богатых бизнесменов России 2021 года оценено в $13 млрд. Она заняла 13-е место в рейтинге, тогда как год назад была на 93-м месте с состоянием $1 млрд.

Бакальчук владеет 99% ООО «Вайлдберриз» еще 1% принадлежит её мужу. Компания остается частной. Переоценить ее стоимость и, соответственно, состояние Бакальчук помогло успешное IPO конкурента — интернет-магазина Ozon, которое прошло в ноябре 2020 года.

Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Среди россиян, чье состояние в 2021 году выросло сильнее всего, Forbes отметил также основателя Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занимал 30-е место с состоянием $3,4 млрд, а в 2021-м — уже 9-е место с $17,2 млрд, это прирост более чем на 400%. Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $145 млрд (+30%).

Мировым лидером по приросту состояния в деньгах стал основатель и гендиректор Tesla Илон Маск. С начала года его состояние выросло на $110 млрд. Состояние бывшего главы Amazon Джеффа Безоса, которого Маск в этом году сместил с первого места в списке Forbes, выросло только на $6 млрд с начала года.

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