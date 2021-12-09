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14 минут назад

Польша настаивает на скорейшем запуске антимонопольного разбирательства против "Газпрома"

Европейская комиссия располагает достаточными аргументами для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против "Газпрома" и должна немедленно это сделать. Такое мнение выразила в четверг в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.

Польша приготовила удар по "Газпрому"
Фото: ТАССТАСС

"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", - сказала она.

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"Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство", - отметила министр.

По ее утверждению, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста. "Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки имеющегося соглашения между "Газпромом" и европейскими странами", - сказала она.

Действия «Газпрома» обрушили цены на газ в Европе

"Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования, - добавила Москва. - ЕК прекрасно умеет это делать, много раз запускала такую процедуру".

"Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать", - указала министр, сообщив, что Польша в декабре передала ЕК дополнительные материалы по этому делу. "Надеемся, что их будет достаточно", - сказала она.

Цены на газ

Евросоюз в текущем году столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей.

17 сентября группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в ЕК письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. ЕК тогда подтвердила получение этого письма, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.

При этом Еврокомиссия ранее заявляла, что цены на голубое топливо цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин произошедшего скачка - восстановление мировой экономики. "Газпром" - основной поставщик газа в Евросоюз - выполнял свои контракты, отмечала ЕК.

13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

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