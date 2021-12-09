Отток капитала из России подскочил в полтора раза

Чистый вывоз капитала частным сектором из России за 11 месяцев 2021 года увеличился в полтора раза. Согласно предварительной оценке Центробанка РФ, отток с января по ноябрь составил $73,9 млрд. За месяц сумма оттока увеличилась на $8,5 млрд. При этом регулятор уточнил, что за это же время профицит текущего платёжного баланса страны вырос в 3,5 раза. «Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло в 1,5 раза в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций», — сообщили в Центробанке. Регулятор уточнил, что профицит текущего счёта платёжного баланса России вырос за 11 месяцев в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. По предварительной оценке Банка России, в январе — ноябре 2021 года его значение составило $111,4 млрд. В октябре «Секрет» рассказывал , что чистый отток капитала за пределы России за 10 месяцев 2021 года вырос на 53,9% и составил $65,7 млрд. В 2020 году за этот же период сумма вывезенного капитала составляла $42,7 млрд. В декабре стало известно , что японская компания Iida Group Holdings покупает 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Романа Абрамовича и партнёров. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Уточнялось, что компания должна инвестировать в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке до конца 2026 года $150 млн. Фото: Pixabay, Pixabay License