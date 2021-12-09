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55 минут назад

Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для сотрудников

Сбер с 1 марта 2022 года запускает программу субсидирования ипотеки для сотрудников в размере 4% от рыночной ставки. Об этом сообщила пресс-служба банка после прямой линии Президента Сбера Германа Грефа с сотрудниками.

Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для сотрудников
Фото: ТАССТАСС

Представитель банка подчеркнул, что Сбер постоянно улучшает продукты для своей команды, которая является не только «справедливыми критиками, но и главными амбассадорами бренда».

«С 1 марта 2022 года Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для сотрудников. Субсидия составит 4% от нашей рыночной ставки по ипотеке и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и наших компаний экосистемы, в которых у нас более 50% участия. Сбер как работодатель субсидирует эту ставку», - пояснила пресс-служба.

Программой смогут воспользоваться как те сотрудники, кто еще только планирует взять ипотеку, так и те, у кого уже есть ипотечный кредит.

«Максимальный размер кредита  — 20 млн в Москве, 15 млн в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и 10 млн — в остальных регионах страны. Минимальный размер ставки, до которой будет предоставляться субсидия — 4%. Мы уверены, что наша новая инициатива станет важным дополнением к существующему соцпакету для сотрудников Сбера и позволит и дальше привлекать лучших специалистов для работы в нашей команде», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Сбер в честь юбилея подарил сотрудникам по 30 000 бонусов СберСпасибо, а также подписку СберПрайм+ . Также вице-президент, руководитель HR компании Наталья Дудина сообщила, что компанией предусмотрено повышение зарплат работникам в 2022 году на 7%.

По ее словам, для сотрудников Сбера создаются условия и для сохранения баланса работы и личной жизни, включающие частичную занятость, саббатикал и удаленку из других регионов России.

Компании,Сбербанк России,
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