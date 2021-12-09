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49 минут назад

ЦБ приостановил работу над идеей снизить требования к банкам для перехода на ПВР

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение приостановить работу над инициативой снизить требования к банкам для перехода на подход по оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). Об этом говорится в письме зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой в адрес президента Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому.

Ранее Банк России публиковал доклад для общественных консультаций, где сообщалось о планах регулятора снизить для банков минимальное значение величины активов, необходимых для подачи ходатайства на применение ПВР-подхода, с 500 млрд до 150 млрд рублей.

"Банк России информирует о приостановлении реализации инициативы по снижению для банков, имеющих право ходатайствовать о получении разрешения на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), порогового значения размера активов до 150 млрд рублей", - говорится в письме Поляковой.

В письме уточняется, что решение было принято из-за необходимости дополнительной оценки готовности банков к переходу на применение ПВР и его потенциальное влияние на нормативы достаточности капитала.

В настоящий момент три банка - Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк - имеют право на применение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

Компании,Георгий Лунтовский,Ольга Полякова,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Сбербанк России,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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