ЦБ приостановил работу над идеей снизить требования к банкам для перехода на ПВР

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение приостановить работу над инициативой снизить требования к банкам для перехода на подход по оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). Об этом говорится в письме зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой в адрес президента Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому.

Ранее Банк России публиковал доклад для общественных консультаций, где сообщалось о планах регулятора снизить для банков минимальное значение величины активов, необходимых для подачи ходатайства на применение ПВР-подхода, с 500 млрд до 150 млрд рублей.

"Банк России информирует о приостановлении реализации инициативы по снижению для банков, имеющих право ходатайствовать о получении разрешения на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), порогового значения размера активов до 150 млрд рублей", - говорится в письме Поляковой.

В письме уточняется, что решение было принято из-за необходимости дополнительной оценки готовности банков к переходу на применение ПВР и его потенциальное влияние на нормативы достаточности капитала.