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1 час назад

Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»

Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает российский проект «Северный поток – 2», однако может заблокировать его в случае военного конфликта между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Раскрыта позиция нового канцлера ФРГ по «Севпотоку – 2»
Фото: ReutersReuters

По данным издания, в целом новое руководство страны поддерживает энергетический проект. Однако близкие к новому правительству ФРГ источники говорят, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Данная мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных антироссийских санкций.

8 декабря министром иностранных дел Германии стала Аннален Бербок, которая выступает против «Северного потока – 2». В тот же день Берлин и Вашингтон договорились о закрытии проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.

В Европе задумали забрать себе «Северный поток-2»

Бербок известна тем, что неоднократно заявляла о необходимости отказаться от угольной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии. Кроме того, она многократно высказывалась против газопровода «Северный поток — 2».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера Олафа Шольца, в том числе и по вопросу «Северного потока – 2».

Компании,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Financial Times,РИА Новости,
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