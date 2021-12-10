Раскрыта позиция нового канцлера ФРГ по «Севпотоку – 2»

Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает российский проект «Северный поток – 2», однако может заблокировать его в случае военного конфликта между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

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По данным издания, в целом новое руководство страны поддерживает энергетический проект. Однако близкие к новому правительству ФРГ источники говорят, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Данная мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных антироссийских санкций.

8 декабря министром иностранных дел Германии стала Аннален Бербок, которая выступает против «Северного потока – 2». В тот же день Берлин и Вашингтон договорились о закрытии проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.

Бербок известна тем, что неоднократно заявляла о необходимости отказаться от угольной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии. Кроме того, она многократно высказывалась против газопровода «Северный поток — 2».