Маск обеднел на $15,1 млрд за день

Глава Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций, его капитал за день уменьшился на 5,42 процента. Бизнесмен обеднел на 15,1 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

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Пакет акций стоил около 963 миллиона долларов. Таким образом, Маск продал 11 миллионов акций с тех пор, как в ноябре он спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему избавиться от одной десятой доли в Tesla. Для достижения десяти процентов, что составляет 17 миллионов ценных бумаг, ему нужно продать еще шесть миллионов акций.

Ценные бумаги упали на 18 процентов с 4 ноября. Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 266 миллиардов долларов, которое только в этом году выросло на 110 миллиардов долларов.

Бизнесмен начал распродажу после опроса в Twitter, в котором призвал подписчиков решить, стоит ли ему продать десять процентов акций Tesla. По результатам голосования, в котором приняли участие более трех с половиной миллионов человек, большинство выступили за продажу.