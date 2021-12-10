Элджей отсудил 700 тысяч рублей за отмену концертов

Рэпер Элджей отсудил у башкирской компании «Рок Арт Медиа» 700 тысяч рублей за отмену майских концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По данным источника, весной «Рок Арт Медиа» анонсировала концерты Элджея в Екатеринбурге, Перми и Уфе, продала билеты, но не выплатила аванса рэперу. Поклонники из-за этого так и не дождались исполнителя, который пошел с иском в суд.