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1 час назад

Элджей отсудил 700 тысяч рублей за отмену концертов

Рэпер Элджей отсудил у башкирской компании «Рок Арт Медиа» 700 тысяч рублей за отмену майских концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Элджей отсудил 700 тысяч рублей за отмену концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, весной «Рок Арт Медиа» анонсировала концерты Элджея в Екатеринбурге, Перми и Уфе, продала билеты, но не выплатила аванса рэперу. Поклонники из-за этого так и не дождались исполнителя, который пошел с иском в суд.

Первоначально адвокаты Элджея требовали компенсацию в размере 8,7 миллионов. Однако суд постановил выплатить рэперу только неустойку за просроченный аванс, которую оценил в 702 500 рублей.

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