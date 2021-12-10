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1 час назад

Российские банки удвоили объем средств на счетах в США

За последние четыре месяца российские банки увеличили в два раза объем средств на корреспондентских счетах в банках США. Об этом со ссылкой на подсчеты начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего сообщает РИА Новости.

Российские банки удвоили объем средств на счетах в США
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 1 июля этот показатель составлял 476 миллиардов рублей, а к 1 ноября вырос до 1,08 триллиона рублей (плюс 118 процентов). За весь прошлый год остатки выросли на 119 процентов.

Еще 688 миллиардов рублей российских банков находятся на счетах в прочих банках-нерезидентах. Таким образом, их общий объем составляет 1,768 триллиона рублей.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна должна постепенно уходить от использования доллара из-за действий властей США, в том числе санкций. Он отмечал, что речь идет не о полном отказе, а о снижении значимости расчетов в американской валюте.

В октябре в МИД России также пообещали продолжать политику постепенного отказа от доллара, снижать его долю в международных резервах и внешних расчетах.

Компании,Максим Осадчий,Владимир Путин,Банк Корпоративного Финансирования,МИД,РИА Новости,
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