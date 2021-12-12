Россиянам стали чаще платить новогодние премии

В России 43% работодателей собираются выдать своим сотрудникам годовые премии. Из них 20% премируют всех подчинённых, ещё 23% раздадут деньги выборочно отдельным специалистам или подразделениям. Это больше, чем в последние годы. При этом получить годовую премию рассчитывают только 29% россиян. Такие данные привёл сервис по поиску работы SuperJob. Впрочем, 36% компаний не планируют вознаграждать сотрудников по итогам года, а ещё 21% пока не определились с этим вопросом.

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Аналитики отметили, что в 2019 году премировать весь персонал хотели только 15% компаний, а в 2020-м — 17%. Кроме того, выросло число тех, кто выплатит денежное вознаграждение выборочно. В 2019 году этот показатель равнялся 20%.

Чаще премии получают сотрудники небольших компаний (24%) с численностью персонала до 100 человек. Охотнее других вознаграждения дают компании из сферы торговли (21%). Среди тех, кто делает это выборочно, больше компаний из сфер IT, интернета и связи (42%).

60% россиян не рассчитывают на премию. Из них 40% отметили, что выплачивать годовые премии в их фирмах не принято, 11% обвинили в этом нестабильное финансово-экономическое положение организации, а ещё 9% допустили наличие других причин.

В опросе поучаствовали 1000 работодателей и 2500 представителей экономически активного населения с постоянной работой из 213 населенных пунктов во всех округах страны. Исследование провели с 20 ноября по 7 декабря 2021 года.