Польша назвала наивным смягчение позиции США по «СП-2»

Польша озабочена смягчением позиции США по газопроводу «Северный поток-2». Об этом в интервью газете Australian Financial Review заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

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По его мнению, американские власти рассчитывают, что мягкое отношение к России гарантирует мир в ближайшие месяцы. Яблоньский назвал такой подход наивным. В Варшаве полагают, что через год напряженность снова начнет расти, но к тому времени у Европы будет еще меньше рычагов для давления на Россию, чем сейчас.

Проблема, по словам Яблоньского, связана с тем, что «Северный поток-2» позволит России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины. В Польше опасаются, что это увеличит влияние [президент России Владимира] Путина на украинские власти и общество.

«Без войны, без военного вмешательства он сможет поменять политическую ориентацию Украины на гораздо более пророссийскую», — объясняет Яблоньский.