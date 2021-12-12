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2 часа назад

Польша назвала наивным смягчение позиции США по «Северный потоку-2»

Польша озабочена смягчением позиции США по газопроводу «Северный поток-2». Об этом в интервью газете Australian Financial Review заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

Польша назвала наивным смягчение позиции США по «СП-2»
Фото: ReutersReuters

По его мнению, американские власти рассчитывают, что мягкое отношение к России гарантирует мир в ближайшие месяцы. Яблоньский назвал такой подход наивным. В Варшаве полагают, что через год напряженность снова начнет расти, но к тому времени у Европы будет еще меньше рычагов для давления на Россию, чем сейчас.

Проблема, по словам Яблоньского, связана с тем, что «Северный поток-2» позволит России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины. В Польше опасаются, что это увеличит влияние [президент России Владимира] Путина на украинские власти и общество.

«Без войны, без военного вмешательства он сможет поменять политическую ориентацию Украины на гораздо более пророссийскую», — объясняет Яблоньский.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Россия якобы вознамерилась напасть на Украину благодаря капитуляции президента США Джо Байдена перед Путиным. По его мнению, тот проявил ее, когда отменил санкции против «Северного потока-2».

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