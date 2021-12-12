В Литву прибыл еще один танкер с газом из России

Второй раз с начала декабря в порт Литвы прибыл танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России. Об прибытии газовоза Coral Fungia сообщает РИА Новости.

Фото: VesselFinder VesselFinder

Еще одно судно вышло из российского Высоцка, где находится завод компании «Новатэк», в субботу и прибыло в Клайпеду в воскресенье. По информации компании-оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нем должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива.