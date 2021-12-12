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2 часа назад

В Литву прибыл еще один танкер с газом из России

Второй раз с начала декабря в порт Литвы прибыл танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России. Об прибытии газовоза Coral Fungia сообщает РИА Новости.

В Литву прибыл еще один танкер с газом из России
Фото: VesselFinderVesselFinder

Еще одно судно вышло из российского Высоцка, где находится завод компании «Новатэк», в субботу и прибыло в Клайпеду в воскресенье. По информации компании-оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нем должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива.

13 ноября заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов нашел замену российскому топливу и заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать его в Словакии. «На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа», — отметил он.

Компании,Новатэк,РИА Новости,
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