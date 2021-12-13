Премия «Время инноваций» подвела итоги

В Дубае 6-7 декабря в одиннадцатый раз назвали победителей ежегодной премии «Время инноваций», вручаемой за лучшие кейсы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В пресс-службе премии поделились подробностями церемонии награждения.

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Представители премии рассказали, что внедрение инновационных технологий в промышленности — залог успешного развития рынка и экономики страны в целом, самые прорывные из них становятся стратегическими.

Кинга Сабо, директор компании AEIP, рассказала об одной из таких разработок:

Нашей целью было создать технологию, которая даст максимальную независимость мировой промышленности, особенно остро необходимой в сегодняшних условиях нарушения привычных экономических взаимодействий. И мы создали технологию VTPM, которая открывает новые возможности, меняя производство и экономику. VTPM – это целенаправленное усилие инженеров и организаторов совершить настоящий прорыв в стремительно растущей индустрии. И нам это удалось, создав промпринтер – первый 3D-принтер на основе VTPM, который мы с гордостью можем назвать революцией в области аддитивных технологий.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что Россия стала первой страной, получившей право на использование этой принципиально новой технологии 3D-печати VTPM — в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по сборке, продвижению, продажам и обслуживанию по самым высоким производственным стандартам. Со стороны ОАЭ соглашение подписала директор компании-правообладателя AEIP Кинга Сабо, с российской стороны — замдиректора НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» по специальным вопросам Дмитрий Алфимов.

По словам представителей премии, новаторские идеи в продуктах, которыми пользуются ежедневно, общество оценивает по достоинству. В качестве примера они привели начисление кешбэка на банковскую карту, которая подстраивается под покупки клиента и автоматически начисляет повышенный кэшбэк в категориях наибольших трат за месяц.

Дмитрий Лепёхин, вице-президент, начальник департамента карточных продуктов и услуг «Газпромбанка»:

Применение инновационных подходов – один из важнейших критериев, на которые «Газпромбанк» ориентируется при разработке своих продуктов и услуг. Среди таких, например, наша флагманская «Умная карта», аналогов которой нет на рынке. Победа сразу в нескольких номинациях на премии «Время инноваций» – яркое доказательство того, что готовность мыслить нестандартно и идти новым путем действительно востребованы.

За последние годы многие сферы, от IT до фармацевтики, совершили технологический прорыв, который помогает не только приумножать экономический потенциал, но и увеличивает своё влияние на мировое сообщество.

Юлия Пославская, директор по маркетингу группы компаний «Иннотех»:

Инновации и технологии стали главными драйверами трансформации. Решения на базе искусственного интеллекта и экосистемы, которые развивает финтех, захватывают рынок. Миссия «Иннотех» – вносить вклад в развитие цифровой реальности, предлагая передовые решения для бизнеса. Награда «Время инноваций» – лучшее признание того, что мы на верном пути.

На мероприятии отметили, что технологии развиваются всё быстрее, и важно идти в ногу со временем, разрабатывая решения, которые опережают настоящее и предлагают качественно новые продукты.

Сергей Костин, CEO BSL:

Участие в премии «Время Инноваций» для нас – это в первую очередь справедливая профессиональная оценка наших проектов на международном уровне. А звание лауреата – знак качества и подтверждение того, что мы делаем действительно достойный и уникальный продукт. Для BSL очень ценно, что в этом году экспертное сообщество высоко отметило нашу разработку.

По словам представителей премии, видеть результат — следствие долгой и кропотливой работы — бывает чрезвычайно ценно. Но иногда этого недостаточно: важно, чтобы эксперты и сами пользователи оценили инновацию по заслугам.

Владимир Лозенко, основатель международной сети заводов «Фабрика Каркасов»:

Рады и горды за победу – в такие моменты ярче понимаешь, что наша огромная команда влияет на развитие технологии и создаёт тренды того, как нужно работать в этой сфере. В России за годы нашей работы возведено множество объектов – школы, сады, детские лагеря, стадионы, дома, но технология лёгких стальных тонкостенных конструкций всё ещё остаётся новой и незнакомой. Это значит, что нам предстоит ещё большая работа и развитие.

Организаторы мероприятия отметили, что инновации нужны не только бизнесу: «Потребитель, вот для кого создается конечный продукт».

Олеся Баль, исполнительный директор компании NL International:

С 2003 года компания NL активно развивает рынок функционального питания, за это время наши инновации помогли многим людям улучшить качество жизни, сформировать привычки правильного питания. Наша новинка – коктейль-конструктор UP2U – позволит каждый день создавать новые вкусы, варьировать наполнение за счет суперфудов и топпингов с учетом потребностей организма.