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1 час назад

Премия «Время инноваций» подвела итоги

В Дубае 6-7 декабря в одиннадцатый раз назвали победителей ежегодной премии &laquo;Время инноваций&raquo;, вручаемой за лучшие кейсы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В пресс-службе премии поделились подробностями церемонии награждения.

Премия «Время инноваций» подвела итоги
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Торжественное вручение премии &laquo;Время инноваций&raquo; стало завершением мероприятия. Независимой награды в этом году были удостоены более 60 компаний, в числе которых: &laquo;Газпромбанк&raquo;, &laquo;Трансмашхолдинг&raquo;, Innotech, &laquo;Финам&raquo;, AEIP, Школа управления &laquo;Сколково&raquo;, BSL, &laquo;Дон Строй Технологии&raquo;, Инновационный центр &laquo;Ай-Теко&raquo;, NL International, &laquo;Аэрофлот&raquo;, &laquo;Аксиома-Софт&raquo;, &laquo;Магнит&raquo;, журнал &laquo;Профиль&raquo;, Сбербанк, СУЭК, &laquo;Страховой дом ВСК&raquo;, Samsung Electronics, &laquo;Газета.ру&raquo;, &laquo;ВТБ Арена&raquo;, Центр инновационного развития &ndash; филиал РЖД, страховая компания &laquo;Ингосстрах-Жизнь&raquo;, &laquo;Мосгорломбард&raquo;, &laquo;Расчётные решения&raquo;.

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Представители премии рассказали, что внедрение инновационных технологий в промышленности &mdash; залог успешного развития рынка и экономики страны в целом, самые прорывные из них становятся стратегическими.

Кинга Сабо, директор компании AEIP, рассказала об одной из таких разработок:

Нашей целью было создать технологию, которая даст максимальную независимость мировой промышленности, особенно остро необходимой в сегодняшних условиях нарушения привычных экономических взаимодействий. И мы создали технологию VTPM, которая открывает новые возможности, меняя производство и экономику. VTPM &ndash; это целенаправленное усилие инженеров и организаторов совершить настоящий прорыв в стремительно растущей индустрии. И нам это удалось, создав промпринтер &ndash; первый 3D-принтер на основе VTPM, который мы с гордостью можем назвать революцией в области аддитивных технологий.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что Россия стала первой страной, получившей право на использование этой принципиально новой технологии 3D-печати VTPM &mdash; в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по сборке, продвижению, продажам и обслуживанию по самым высоким производственным стандартам. Со стороны ОАЭ соглашение подписала директор компании-правообладателя AEIP Кинга Сабо, с российской стороны &mdash; замдиректора НПО &laquo;Группа компаний машиностроения и приборостроения&raquo; по специальным вопросам Дмитрий Алфимов.

По словам представителей премии, новаторские идеи в продуктах, которыми пользуются ежедневно, общество оценивает по достоинству. В качестве примера они привели начисление кешбэка на банковскую карту, которая подстраивается под покупки клиента и автоматически начисляет повышенный кэшбэк в категориях наибольших трат за месяц.

Дмитрий Лепёхин, вице-президент, начальник департамента карточных продуктов и услуг &laquo;Газпромбанка&raquo;:

Применение инновационных подходов &ndash; один из важнейших критериев, на которые &laquo;Газпромбанк&raquo; ориентируется при разработке своих продуктов и услуг. Среди таких, например, наша флагманская &laquo;Умная карта&raquo;, аналогов которой нет на рынке. Победа сразу в нескольких номинациях на премии &laquo;Время инноваций&raquo; &ndash; яркое доказательство того, что готовность мыслить нестандартно и идти новым путем действительно востребованы.

За последние годы многие сферы, от IT до фармацевтики, совершили технологический прорыв, который помогает не только приумножать экономический потенциал, но и увеличивает своё влияние на мировое сообщество.

Юлия Пославская, директор по маркетингу группы компаний &laquo;Иннотех&raquo;:

Инновации и технологии стали главными драйверами трансформации. Решения на базе искусственного интеллекта и экосистемы, которые развивает финтех, захватывают рынок. Миссия &laquo;Иннотех&raquo; &ndash; вносить вклад в развитие цифровой реальности, предлагая передовые решения для бизнеса. Награда &laquo;Время инноваций&raquo; &ndash; лучшее признание того, что мы на верном пути.

На мероприятии отметили, что технологии развиваются всё быстрее, и важно идти в ногу со временем, разрабатывая решения, которые опережают настоящее и предлагают качественно новые продукты.

Сергей Костин, CEO BSL:

Участие в премии &laquo;Время Инноваций&raquo; для нас &ndash; это в первую очередь справедливая профессиональная оценка наших проектов на международном уровне. А звание лауреата &ndash; знак качества и подтверждение того, что мы делаем действительно достойный и уникальный продукт. Для BSL очень ценно, что в этом году экспертное сообщество высоко отметило нашу разработку.

По словам представителей премии, видеть результат &mdash; следствие долгой и кропотливой работы &mdash; бывает чрезвычайно ценно. Но иногда этого недостаточно: важно, чтобы эксперты и сами пользователи оценили инновацию по заслугам.

Владимир Лозенко, основатель международной сети заводов &laquo;Фабрика Каркасов&raquo;:

Рады и горды за победу &ndash; в такие моменты ярче понимаешь, что наша огромная команда влияет на развитие технологии и создаёт тренды того, как нужно работать в этой сфере. В России за годы нашей работы возведено множество объектов &ndash; школы, сады, детские лагеря, стадионы, дома, но технология лёгких стальных тонкостенных конструкций всё ещё остаётся новой и незнакомой. Это значит, что нам предстоит ещё большая работа и развитие.

Организаторы мероприятия отметили, что инновации нужны не только бизнесу: &laquo;Потребитель, вот для кого создается конечный продукт&raquo;.

Олеся Баль, исполнительный директор компании NL International:

С 2003 года компания NL активно развивает рынок функционального питания, за это время наши инновации помогли многим людям улучшить качество жизни, сформировать привычки правильного питания. Наша новинка &ndash; коктейль-конструктор UP2U &ndash; позволит каждый день создавать новые вкусы, варьировать наполнение за счет суперфудов и топпингов с учетом потребностей организма.

Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный форум, который впервые прошёл в рамках деловой программы павильона России на &laquo;Экспо-2020&raquo; &ndash; выставке всемирных технологических достижений, где встретились более 40 спикеров из шести стран, в числе которых: председатель совета директоров Azertelecom Фуад Аллахвердиев, советник генерального директора по инновационному развитию авиакомпании &laquo;Аэрофлот&raquo; Андрей Полозов-Яблонский, вице-президент и начальник департамента карточных продуктов и услуг &laquo;Газпромбанка&raquo; Дмитрий Лепёхин, директор департамента инноваций компании &laquo;Магнит&raquo; Евгений Джамалов, руководитель комитета по управлению изменениями ассоциации Digital Expert, управляющий партнер Train Your Brain Оксана Набок, президент по расширению прав и возможностей женщин и молодёжи Лайла Раххал Эль Атфани.

Компании,Оксана Набок,Дмитрий Лепехин,Сергей Костин,СУЭК,Сколково,"Магнит",ВСК,Ай-Теко,Трансмашхолдинг,Газпромбанк,Аэрофлот,Samsung,РЖД,Сбербанк России,журнал "Профиль",Газета.Ru,
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