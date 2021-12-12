Госсекретарь США пригрозил остановкой "Северного потока - 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что газопровод "Северный поток - 2" вряд ли заработает в случае "агрессии против Украины" со стороны России. С этим утверждением руководитель внешнеполитического ведомства США выступил в интервью американскому телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Прямо сейчас через этот трубопровод не проходит газ. На самом деле, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент [РФ Владимир] Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошел газ", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, пытается ли Евросоюз из-за наличия газопровода убедить США не прибегать к жестким мерам против России.

"Если он когда-то и начнет функционировать, очень маловероятно, трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет действовать", - утверждал Блинкен. "Так что, думаю, президенту Путину следует учитывать это, когда он принимает решение о следующем шаге", - сказал госсекретарь США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.