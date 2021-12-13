Германия объяснила задержку одобрения «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод «Северный поток —2» в настоящий момент не может быть одобрен. Это связано с тем, что проект не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал ZDF.

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По словам Бербок, «Северный поток — 2» стал предметом дискуссии в рамках коалиционных переговоров. В коалиционном договоре прописано, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Отмечается, что требования европейского энергетического законодательства при строительстве газопровода не были соблюдены, поэтому вопросы безопасности остаются открытыми.

Ранее стало известно, что резкая смена позиции по «Северному потоку — 2» поставила Анналену Бербок в безвыходное положение. Об этом заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, глава МИД Германии и сопредседатель партии «Зеленых» резко выступила против строительства газопровода. Но как представитель коалиции Бербок была вынуждена согласиться с тем, что СДПГ не сможет отказаться от газопровода.