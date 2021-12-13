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2 часа назад

Открытие СП-2 лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы

Украина рискует потерять возможность покупать газ по реверсу в Европе после открытия «Северного потока — 2». Если сертификация газопровода пройдет успешно, все поставки газа из России пойдут в обход территории Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журнал National Interest.

National Interest: СП-2 лишит Украину реверсивных поставок газа из ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в публикации, Москва будет контролировать объемы газа, которые станут получать соседи Украины. Это гарантирует, что у западных стран не будет излишков топлива, которые можно было бы перепродавать Киеву.

Как считают авторы публикации, в связи с отсутствием транзита газа и реверсивных поставок из Европы Украина ослабнет и станет более уязвимой для нападения.

Отмечается, что Украина с ноября 2015 года не покупает газ напрямую из РФ. Топливо закупается в Европе по реверсу. Власти Украины неоднократно заявляли, что не собираются возобновлять покупки газа у России.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо снова покупать газ напрямую у РФ. Он отметил, что страна все равно пользуется российским газом, но платит дороже, так как покупает его у посредников. Украинская труба рискует в ближайшее время превратиться в «музей металлолома», заключил политик.

Компании,Виктор Медведчук,РИА Новости,
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