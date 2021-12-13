National Interest: СП-2 лишит Украину реверсивных поставок газа из ЕС

Украина рискует потерять возможность покупать газ по реверсу в Европе после открытия «Северного потока — 2». Если сертификация газопровода пройдет успешно, все поставки газа из России пойдут в обход территории Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журнал National Interest.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как указано в публикации, Москва будет контролировать объемы газа, которые станут получать соседи Украины. Это гарантирует, что у западных стран не будет излишков топлива, которые можно было бы перепродавать Киеву.

Как считают авторы публикации, в связи с отсутствием транзита газа и реверсивных поставок из Европы Украина ослабнет и станет более уязвимой для нападения.

Отмечается, что Украина с ноября 2015 года не покупает газ напрямую из РФ. Топливо закупается в Европе по реверсу. Власти Украины неоднократно заявляли, что не собираются возобновлять покупки газа у России.