Крупнейший российский автодилер «Рольф» сменит владельца

<p> Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года, после того как будут пройдены соответствующие корпоративные процедуры и получено одобрение регулятора. Профинансирована сделка будет из собственных средств «Ключавто», а также из долгосрочного кредита, который предоставляет «Альфа-Банк».</p><p> «У наших компаний близкая корпоративная культура, поэтому я уверена, что интеграция двух холдингов пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов», — заявила генеральный директор АО «Рольф» Светлана Виноградова.</p><p> Сумма сделки не разглашается. Компании отметили, что смена владельца не скажется выполнении обязательств «Рольфа» по текущим контрактам с поставщиками, клиентами и кредиторами.</p><p> Согласно данным системы «Спарк», выручка компании «Рольф» за 2020 год <a target="_blank" href="https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2348218861A6418DBDEC3DA18D166EB3/101">составила</a> более 168 млрд рублей, а чистая прибыль — более 6,46 млрд рублей. Активы компании на 31 декабря 2020 года оценивались в 17 млрд рублей. При этом «Ключавто» отличается куда более скромными показателями. «Спарк» <a target="_blank" href="https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6C2D41E6EF3B480CA71DAC6B316B973C/101">оценивает</a> активы компании на 2020 год всего в 386 млн рублей, выручка от продаж в 2,8 млрд рублей, а чистую прибыль — менее чем в 207 млн рублей.</p><h2>Уголовное дело на руководство «Рольфа» </h2><p> В настоящее время 100% акций группы «Рольф» подконтрольны кипрской компании Delance Ltd, которая принадлежит семье бизнесмена и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Предприниматель находится под следствием и объявлен в международный федеральный розыск.</p><p> В июне 2019 года на Петрова и других руководителей «Рольфа» <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/prokuratura-namerena-vzyskat-s-avtodilera-rolf-i-ego-osnovatelya-sergeya-petrova-pochti-13-mlrd-rubl/">завели</a> уголовное дело по статье о переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, в 2014 году руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской Panabel Limited акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене, и таким образом смогло вывести за рубеж вывели около 3,94 млрд рублей. При этом реальная цена акций не превышала 200 млн рублей, считают в Следственном комитете.</p><p> Сам Сергей Петров свою вину не признает. Одной из возможных причин своего уголовного преследования в России он <a target="_blank" href="https://rtvi.com/big-newstalk/osnovatel-rolfa-o-iske-protiv-kompanii/">назвал</a> «какое-то желание рейдерства»: по словам бизнесмена, его семье предлагали продать «Рольф» за полцены.</p><p> В качестве другой возможной причины возбуждения уголовного дела предприниматель указал свою политическую позицию. С 2007 по 2016 года Петров был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия», голосовал против «закона Димы Яковлева», «закона Яровой», а также поддерживал оппозицию, в том числе Алексея Навального.</p><p> 30 ноября 2021 года стало известно, что прокуратура <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/prokuratura-namerena-vzyskat-s-avtodilera-rolf-i-ego-osnovatelya-sergeya-petrova-pochti-13-mlrd-rubl/">подала</a> в суд иск о взыскании с «Рольфа» 12,85 млрд рублей. Имущество компании в пределах этой суммы было арестовано.</p><p> Как <a target="_blank" href="https://www.rbc.ru/business/14/11/2019/5dcd7f449a7947636f015910">заявили</a> в Delance корреспонденту РБК, решение о продаже «Рольфа» не связано с уголовным делом в отношении Петрова, а вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет.</p><p> Сергей Петров является гражданином Австрии и занимает 127-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов 2021 года по версии Forbes. Состояние предпринимателя оценивается в $950 млн.</p>