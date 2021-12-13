Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

ЕС ввел санкции против российских компаний за добычу в Сирии

Евросоюз ввел санкции против российских энергетических компаний «Велада», «Меркурий» и «Евро полис», которые ведут разведку и добычу ресурсов в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЕС ввел санкции против российских компаний за добычу в Сирии
Фото: ReutersReuters

Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе и опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

ЕС утверждает, что компания «Евро полис», также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связана с ЧВК «Вагнер». В документе говорится, что правительству Сирии по контракту с «Евро Полисом» отходит 25% денежных поступлений от нефтяных и газовых месторождений, «захваченных» ЧВК «Вагнер».

Также ЕС указывает, что компании «Велада» и «Меркурий» получили от правительства Сирии разрешение на разработку сирийских нефтяных и газовых месторождений и «извлекают выгоду от сирийского режима».

ЕС нанес санкционный удар по российским наемникам

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении «Группы Вагнер» за деятельность на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.

В санкционный список также попали восемь физических лиц, которые якобы связаны с «Группой Вагнера». Среди них - Александр Кузнецов, которого в ЕС считают «ответственным за деятельность «Группы Вагнера» в Ливии», Дмитрий Уткин, названный основателем ЧВК «Вагнер», сооснователь «Вагнера» Андрей Трошев, а также сотрудники ЧВК Андрей Богатов, Денис Харитонов и Сергей Щербаков.

Компании,Денис Харитонов,Андрей Трошев,Дмитрий Уткин,Сергей Щербаков,Александр Кузнецов,МИД,ЕС,
229
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители