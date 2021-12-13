ЕС ввел санкции против российских компаний за добычу в Сирии

Евросоюз ввел санкции против российских энергетических компаний «Велада», «Меркурий» и «Евро полис», которые ведут разведку и добычу ресурсов в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе и опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

ЕС утверждает, что компания «Евро полис», также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связана с ЧВК «Вагнер». В документе говорится, что правительству Сирии по контракту с «Евро Полисом» отходит 25% денежных поступлений от нефтяных и газовых месторождений, «захваченных» ЧВК «Вагнер».

Также ЕС указывает, что компании «Велада» и «Меркурий» получили от правительства Сирии разрешение на разработку сирийских нефтяных и газовых месторождений и «извлекают выгоду от сирийского режима».

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении «Группы Вагнер» за деятельность на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.