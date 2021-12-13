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1 час назад

МТС купит VisionLabs. Сумма сделки составит около 7 млрд рублей

Intema, дочерняя компания &laquo;МТС ИИ&raquo; (бренд МТС AI), подписала документы о сделке по приобретению VisionLabs за сумму около 7 млрд руб. Итоговую сумму сделки определят по результатам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет, сообщили Sostav в МТС.

МТС купит VisionLabs. Сумма сделки составит около 7 млрд рублей
Фото: Sostav.ruSostav.ru

VisionLabs станет самой крупной портфельной компанией Intema. Она занимается созданием продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. МТС AI приобретёт контрольный пакет акций у основателей VisionLabs &mdash; до сделки им принадлежало 51,77% акций, а также 25,07% структур &laquo;Сбера&raquo; и 23,16% акций енчурного фонда АФК &laquo;Системы&raquo; Sistema_VC.

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Александр Ханин сохранит место председателя совета директоров VisionLabs. Вместе с сооснователем Иваном Лаптевым они собираются конвертировать свои акции компании в долю владения структурами МТС AI.

Закрытие сделки зависит от регуляторных одобрений. В качестве финансового консультанта выступит BofA Securities, а в качестве юридического &mdash; фирма Herbert Smith Freehills.

Вячеслав Николаев, президент МТС:

В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке.

Александр Ханин, генеральный директор МТС AI:

Технологии искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет станут ключевыми драйверами развития бизнеса и общества. И мы в МТС AI решили воспользоваться этим окном возможностей, создав компанию Intema, главная цель которой &mdash; поиск перспективных продуктов и идей в области ИИ, помощь в их развитии и реализации на рынке через инструменты инвестирования и экспертной поддержки. На стыке разных разработок портфельных компаний мы будем создавать новые прорывные продукты. При этом VisionLabs после сделки продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду.

Дмитрий Филатов, президент Sistema_VC:

Наша инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом. С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой &mdash; в результате сделки мы серьезно усилили компетенции группы АФК &laquo;Система&raquo; в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления &laquo;Сбербанка&raquo;:

Инвестиция в VisionLabs принесла нам отличную доходность на вложенный капитал - стоимость доли &laquo;Сбера&raquo; в компании с момента входа в 2018 г. увеличилась в 3,7 раза. Сейчас &laquo;Сбер&raquo; обладает собственными компетенциями в области биометрии мирового уровня, которые мы развиваем, в том числе, используя технологическую экспертизу VisionLabs. Партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития этого направления, таких как биометрическая платформа для SmartBio, распознавании лиц и жестов для SberPortal. Кроме того, мы продолжим с VisionLabs реализацию текущих контрактов и работу с компаниями экосистемы и партнерами &laquo;Сбера&raquo;. Множество технологических решений, которые всего несколько лет назад казались фантастикой, стали привычными для наших клиентов и сотрудников: контроль доступа в офисах и филиалах банка, обслуживание по биометрии в банкоматах, отделениях, мобильном приложении.

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