МТС купит VisionLabs. Сумма сделки составит около 7 млрд рублей

Intema, дочерняя компания «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала документы о сделке по приобретению VisionLabs за сумму около 7 млрд руб. Итоговую сумму сделки определят по результатам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет, сообщили Sostav в МТС.
VisionLabs станет самой крупной портфельной компанией Intema. Она занимается созданием продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. МТС AI приобретёт контрольный пакет акций у основателей VisionLabs — до сделки им принадлежало 51,77% акций, а также 25,07% структур «Сбера» и 23,16% акций енчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC.
Александр Ханин сохранит место председателя совета директоров VisionLabs. Вместе с сооснователем Иваном Лаптевым они собираются конвертировать свои акции компании в долю владения структурами МТС AI.
Закрытие сделки зависит от регуляторных одобрений. В качестве финансового консультанта выступит BofA Securities, а в качестве юридического — фирма Herbert Smith Freehills.
Вячеслав Николаев, президент МТС:
В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке.
Александр Ханин, генеральный директор МТС AI:
Технологии искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет станут ключевыми драйверами развития бизнеса и общества. И мы в МТС AI решили воспользоваться этим окном возможностей, создав компанию Intema, главная цель которой — поиск перспективных продуктов и идей в области ИИ, помощь в их развитии и реализации на рынке через инструменты инвестирования и экспертной поддержки. На стыке разных разработок портфельных компаний мы будем создавать новые прорывные продукты. При этом VisionLabs после сделки продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду.
Дмитрий Филатов, президент Sistema_VC:
Наша инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом. С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой — в результате сделки мы серьезно усилили компетенции группы АФК «Система» в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления.
Лев Хасис, первый заместитель председателя правления «Сбербанка»:
Инвестиция в VisionLabs принесла нам отличную доходность на вложенный капитал - стоимость доли «Сбера» в компании с момента входа в 2018 г. увеличилась в 3,7 раза. Сейчас «Сбер» обладает собственными компетенциями в области биометрии мирового уровня, которые мы развиваем, в том числе, используя технологическую экспертизу VisionLabs. Партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития этого направления, таких как биометрическая платформа для SmartBio, распознавании лиц и жестов для SberPortal. Кроме того, мы продолжим с VisionLabs реализацию текущих контрактов и работу с компаниями экосистемы и партнерами «Сбера». Множество технологических решений, которые всего несколько лет назад казались фантастикой, стали привычными для наших клиентов и сотрудников: контроль доступа в офисах и филиалах банка, обслуживание по биометрии в банкоматах, отделениях, мобильном приложении.