МТС купит VisionLabs. Сумма сделки составит около 7 млрд рублей

Intema, дочерняя компания «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала документы о сделке по приобретению VisionLabs за сумму около 7 млрд руб. Итоговую сумму сделки определят по результатам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет, сообщили Sostav в МТС.

VisionLabs станет самой крупной портфельной компанией Intema. Она занимается созданием продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. МТС AI приобретёт контрольный пакет акций у основателей VisionLabs — до сделки им принадлежало 51,77% акций, а также 25,07% структур «Сбера» и 23,16% акций енчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC.

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Александр Ханин сохранит место председателя совета директоров VisionLabs. Вместе с сооснователем Иваном Лаптевым они собираются конвертировать свои акции компании в долю владения структурами МТС AI.

Закрытие сделки зависит от регуляторных одобрений. В качестве финансового консультанта выступит BofA Securities, а в качестве юридического — фирма Herbert Smith Freehills.

Вячеслав Николаев, президент МТС:

В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке.

Александр Ханин, генеральный директор МТС AI:

Технологии искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет станут ключевыми драйверами развития бизнеса и общества. И мы в МТС AI решили воспользоваться этим окном возможностей, создав компанию Intema, главная цель которой — поиск перспективных продуктов и идей в области ИИ, помощь в их развитии и реализации на рынке через инструменты инвестирования и экспертной поддержки. На стыке разных разработок портфельных компаний мы будем создавать новые прорывные продукты. При этом VisionLabs после сделки продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду.

Дмитрий Филатов, президент Sistema_VC:

Наша инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом. С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой — в результате сделки мы серьезно усилили компетенции группы АФК «Система» в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления «Сбербанка»: