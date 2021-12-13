Названы лауреаты Digital Leaders Award-2021

В Дубае назвали имена лауреатов премии Digital Leaders, чьи проекты в области цифровизации и онлайн-сервисов признали лучшими в 2021 году. Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран. Участники обсудили методы и возможности внедрения инноваций; новейшие технологии, позволяющие превосходить конкурентов и выходить на новые рынки с применением уникальных стратегий развития; новые бизнес-модели и международные коммуникации в бизнесе. В 2021 году экспертный совет премии выделил более пятидесяти победителей, в числе которых: Банк ВТБ, ФГ "ФИНАМ", Газпромбанк, Мегапейдж, Школа управления СКОЛКОВО, S7 Airlines, Международная логистическая компания "СДЭК", POS1ER, Международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase", Гостиничный комплекс "Имеретинский", ГК "О'КЕЙ" и компания "РЕКСОФТ", Аэрофлот, БАТ Россия, Сбербанк, СУЭК, Lenta.ru, G-Core Labs, Председатель Правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, S7 TechLab, ГК CMS'. "Еще в 2019 году "Имеретинский" взял курс на активное развитие digital направления. Теперь наш сайт – это единая удобная платформа для гостей комплекса, где можно не просто забронировать номер, но и зарегистрироваться онлайн, заказать дополнительные услуги, трансфер, столик в ресторане и даже букет цветов. Полученная награда вдохновляет весь наш коллектив на новые идеи, которые будем воплощать в digital", – сказал после победы руководитель отдела по связям с общественностью ГК "Имеретинский" Евгений Орлов.